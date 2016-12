Si les fiancés faisaient des déclarations contradictoires, ou s'ils ne se connaissaient manifestement pas ou très mal, la décision pourrait être négative.

L'État va donc vous dire si vous connaissez bien ou pas une autre personne.

Cette intrusion dans la vie privée du couple est motivée par la volonté de l'Etat de prévenir les mariages de complaisance. (Un mariage d'amour qui pourrait sauver le sans-papiers de Bassins)

Il y a donc des mariages glop et des mariages pas glop. Pour se marier, il faut avoir une raison officiellement reconnue comme glop.

Si leur amour est réel, il pourra rester en Suisse. (Adem sauvé par une histoire d'amour?)

D'après la presse, l'État décide donc si un amour est réel ou pas. Voilà où on en est.

Les vandales instaurent une politique injuste, puis vous proposent des petites exceptions pour l'adoucir, mais des exceptions que, si vous souhaitez en profiter, il vous faudra devenir un peu plus esclave, dévoiler un peu plus de votre privée aux fouilleurs. C'est le même principe que les prétendues déductions fiscales. Au lieu de vous faire payer, par exemple, 1000 francs directement, on vous fait payer 1500, puis on vous laisse gentiment un espoir de pouvoir payer 1000, pour autant que vous racontiez votre vie aux voleurs pour obtenir des déductions de 500 : avec qui vous vivez, si vous avez été malade, comment vous rendez-vous au travail, etc.