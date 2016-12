Le directeur de l'Office fédéral du sport Matthias Remund a déploré dimanche dans la "SonntagsZeitung" que trop peu de parents se soucient de faire faire du mouvement à leurs enfants. Il a jugé nécessaire la création d'incitations pour éviter que davantage "d'enfants et de jeunes se retrouvent plus tard à la charge de l'assurance invalidité ou de l'assurance maladie". TSR

Toujours le même argument à la con : on étatise les assurances, et ensuite, évidemment, ça devient l'affaire de Jean si Paul est gros ou si Jacqueline se drogue ou si Marc-Henry fume, puisque c'est lui, Jean, qui devra payer. Mais dans la vie faut avoir un minimum de cohérence : c'est aussi l'affaire de Paul-Édouard, honnête fumeur de cannabis qui ne bouge pas de son canapé, si Jean, lui, fait du sport et risque donc d'avoir des accidents.

Le problème, c'est bien sûr l'étatisation des assurances à la base. Simple question de cohérence : toute décision que prend n'importe qui sur le territoire suisse devrait être soumise au vote démocratique de toutes les autres personnes suceptibles de payer un jour l'AI. Et alors ? Alors on peut passer notre temps à voter avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Comme souvent (cf. Ayn Rand et Rothbard) la conclusion logique des thèses collectivistes est tout simplement la mort. (Et après tout, on dit bien déjà que les personnes âgées « coûtent à la société ».) Ou alors on peut arrêter ces conneries, parce que à ce rythme là, ça va pas être long avant que l'État réinstaure les Jeunesses hitlériennes pour faire bouger les gosses trop gros.

Ah, vous croyez que j'exagère ? Grâce à mes fidèles deli, voici quelques autres pièces au dossier :

When the couple first tried to gain entry to the country they were told that they were both overweight and were a potential burden on the health care system Daily Mail

What we should be doing is monitoring children from birth so we can detect any deviations from the norm at an early stage and action can be taken. Three children go into care because they are too fat

Non, je dois vraiment exagérer...