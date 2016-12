Pourquoi est-ce que je poste de moins en moins sur ce blog ? Parce que ce qu'exprime le titre de ce blog apparaît chaque jour comme une réalité tellement évidente que je ne vois pas trop quoi ajouter.

Entre l'anarchie et les Jeunesses hitlériennes, faudra bien choisir un jour, et ce jour se rapproche à grands pas :

The war on fat has just crossed a major red line. The Los Angeles City Council has passed an ordinance prohibiting construction of new fast-food restaurants in a 32-square-mile area inhabited by 500,000 low-income people.