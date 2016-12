La TSR s'est surpassée aujourd'hui.

Seuls un peu plus de 800'000 Suisses ont soutenu les démocrates du centre dans leur tentative de court-circuiter le Tribunal fédéral (TF). A l'instar des autres grands partis et des autorités, quelque 1,4 million de citoyens ont préféré privilégier une procédure respectueuse de l'Etat de droit, qui comprend l'interdiction de l'arbitraire et de la discrimination. (TSR)