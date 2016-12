Filmer une agression suffit, en Suisse, à vous envoyer en tôle :

Un homme de 21 ans a été placé en garde à vue pour avoir immortalisé avec son portable une scène de violence dans le but de la diffuser sur son blog. L’agression a eu lieu dimanche matin dans un train entre Fribourg et Belfaux (FR). Un jeune homme de 22 ans a reçu plusieurs coups de poing au visage et a été légèrement blessé. L’agresseur a été, lui aussi, placé en garde à vue. Le cinéaste amateur a affirmé ne pas connaître les deux protagonistes de l’altercation (Matin Bleu)