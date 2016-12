Nous autres laissez-fairistes, nous fondons, en dernière analyse, nos convictions sur la logique la plus élémentaire et la plus évidente, et l'absurdité de l'étatisme nous apparaît chaque jour plus choquante : que dire d'autre d'un dogme qui postule essentiellement que la violence agressive peut produire de la valeur et créer de l'ordre quand ce sont les hommes de l'Etat qui s'y livrent ?

François Guillaumat