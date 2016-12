Le PDC veut reprendre des thèmes de l'UDC Le président du PDC Christophe Darbellay veut s'approprier certains thèmes de l'UDC, après l'éviction de Christoph Blocher du Conseil fédéral. Il approuve pour cette raison le projet d'expulsion des criminels étrangers. Christophe Darbellay prend exemple sur le président français Nicolas Sarkozy. D'après lui, celui-ci s'est attaqué de façon objective aux problèmes de la politique de l'immigration, privant ainsi le Front national de Jean-Marie Le Pen de son principal thème. (Matin)

C'est vraiment dans ces moments là qu'on réalise à quel point la politique est à gerber. Car après tout on parle bien du même PDC qui a permis l'éviction de Blocher du CF. Autrement dit : le problème, pour le PDC, n'est donc pas que l'UDC présente de mauvaises idées, par exemple soit injuste avec les étrangers et qu'il faille donc l'opposer sur ce terrain. Non non non, le vrai problème, c'est qu'elle ait pensé à être méchante avec les étrangers avant le PDC.

Ça fait un moment que j'avais dénoncé le PS qui tombait dans le même travers...