Si Blocher a été élu au CF il y a 4 ans, ce n'était certainement pas pour lui faire plaisir. Beaucoup, en tout cas, espéraient le faire taire en l'élisant au gouvernement : « muselé par la collegialité », « mis face à ses responsabilités », il aurait dû voir que « gérer un pays n'est pas si facile ». (Dommage que je n'ai pas gardé sous la main les commentaires exacts de l'époque, mais si ça amuse quelqu'un ça doit pas être bien dur à retrouver.) Ses électeurs auraient vu qu'il ne pouvait pas tenir ses promesses « irréalistes et irréalisables », et l'UDC aurait dû, à l'élection suivante, avoir dégringolé. Un peu comme ce qui s'est passé en Autriche avec Jörg Haider. En Suisse, Le concept n'est pas nouveau : ça fait plus d'un siècle que ça fonctionnait comme ça, l'intégration des oppositions. Et ce n'est sans doute pas un hasard non plus si les Sages lui ont laissé le département en charge du dossier des étrangers, plutôt que de le caser quelque part où il serait inoffensif, par exemple à l'Armée au lieu du bon Sammy.

Or, force est de constater, quoi qu'on puisse penser par ailleurs de l'UDC, de son programme, de ses électeurs, ou de Blocher, que celui-ci ne s'est pas cassé les dents sur les pupitres du Pouvoir comme certains l'espéraient. Les lois sur l'asile et les étrangers, il les a fait passer, quoi qu'on en pense, et son électorat n'a pas grand chose à lui reprocher. Pas étonnant dès lors que l'UDC ait encore amélioré son score.

Ce qui est historique n'est donc pas tant l'échec de Blocher, car après tout ce n'est justement pas parce qu'il aurait échoué à faire ce qu'il voulait, mais parce qu'il a réussi qu'il est out, mais bien celui de l'effet Zemp qui ne marche plus, ou pas avec Blocher.

Reste à voir bien sûr s'il aura moins ou plus d'influence en dehors du CF. S'il pouvait reprendre les rennes de l'UDC et mettre fin à ses récentes dérives, ce ne serait sans doute pas plus mal. Ce qui est un peu embêtant pour la stratégie de l'UDC, généralement impeccable, c'est bien sûr que Sammy et la Schtroumpfe Inconnue ait accepté leur élection. Membres de l'UDC non pas Suisse mais de leurs cantons respectifs, il est peu probable qu'ils cessent d'être membres de l'UDC. Quant à l'exclusion du groupe parlementaire, qui ne s'en fout pas ?